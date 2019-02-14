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Климатическая весна в Москву придет в конце марта

Общество

Однако морозов в Москве в ближайшее время не ожидается

Москва, 14 февраля 2019, 09:07 — REGNUM  Климатическая весна придет в Москву в конце марта, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина 13 февраля в интервью ТАСС.

«Скорее всего, весенняя погода установится в Москве в конце марта. Как показывает история метеонаблюдений, в это время столбик термометра обычно перешагивает нулевую отметку, температура переходит в плюс», — сказала Паршина.

Она подчеркнула, что прогноз носит предварительный характер.

Морозы в Москве не ожидаются вплоть до 18 февраля. Вероятно в Москве температура будет от 0 до плюс 2 градусов, сообщила Паршина.

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