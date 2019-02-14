Санкт-Петербург с Астаной свяжут дополнительные авиарейсы

Астана, , 09:05 — REGNUM Авиационные власти России одобрили авиарейс компании Red Wings между Санкт-Петербургом и Астаной, сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации при министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

По данным ведомства, частота авиарейсов составит семь раз в неделю. В настоящее время прямые рейсы между Астаной и Санкт-Петербургом выполняет авиакомпания Air Astana.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года авиакомпания S7 Airlines планирует запустить регулярное авиасообщение между Новосибирском и Астаной. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

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