Четверг, 14 Февраля 2019 года
09:07:07 МСК

Санкт-Петербург с Астаной свяжут дополнительные авиарейсы

Общество

Частота авиарейсов составит семь раз в неделю

Астана, 14 февраля 2019, 09:05 — REGNUM  Авиационные власти России одобрили авиарейс компании Red Wings между Санкт-Петербургом и Астаной, сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации при министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

По данным ведомства, частота авиарейсов составит семь раз в неделю. В настоящее время прямые рейсы между Астаной и Санкт-Петербургом выполняет авиакомпания Air Astana.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года авиакомпания S7 Airlines планирует запустить регулярное авиасообщение между Новосибирском и Астаной. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирск и Астану свяжут новые авиарейсы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить