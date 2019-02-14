В Дагестане мать пыталась убить свою годовалую дочь

Дербент, Дагестан, , 09:08 — REGNUM В покушении на убийство своего годовалого ребёнка подозревают жительницу поселка Белиджи Дербентского района Дагестана. Возбуждено уголовное дело. Решением суда фигурантка заключена под стражу, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе прокуратуры республики.

События произошли 9 февраля 2019 года дома у подозреваемой. Следствие считает, что она как минимум дважды ударила свою дочь 2018 года рождения ножом в область брюшной полости. Ребёнок в настоящее время находится в реанимационном отделении центральной городской больницы Дербента.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в посёлке Загородный города Махачкалы местные жители нашли в канале имени Октябрьской революции труп младенца. На теле не были обнаружены внешние признаки насильственной смерти. Установлено, что ребёнку не более двух-трех месяцев. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и устанавливает личности родителей ребёнка.