В село за миллион: земскими докторами в Дагестане станут 224 врача

Махачкала, , 09:02 — REGNUM В Дагестане продолжается реализация программы «Земский доктор», по которой медики переезжают на работу в села, поселки и небольшие города с населением до 50 тысяч человек. В 2019 году её участниками могут стать 224 врача. Специалисты, отправившиеся в глубинку, получат единовременное пособие в размере 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В этом году впервые будет запущена и программа «Земский фельдшер». Она рассчитана на медработников среднего звена, которые хотят трудоустроиться в ФАПах или в службе скорой помощи. По ней сменить города на сёла смогут 10 специалистов. Размер «подъемных» для фельдшеров будет меньше, чем для врачей, и составит 500 тысяч рублей.

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Напомним, федеральная программа «Земский доктор» призвана укомплектовать сельскую местность медицинскими кадрами и снизить дефицит «узких» специалистов. Ее участниками могут стать врачи в возрасте до 50 лет.

В Республике Дагестан программа действует с 2012 года. С тех пор в сельские больницы трудоустроились 1080 медработников. Однако реализовывалась программа с перебоями. В 2014 и 2015 годах проект не действовал по причине того, что в бюджете региона не были предусмотрены соответствующие средства. С аналогичной проблемой тогда столкнулись ещё две республики Северного Кавказа: Ингушетия и Карачаево-Черкесия.

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