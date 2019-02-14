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Брак по особому сценарию: в Перми 14 февраля ожидается свадебный бум

Общество

В ЗАГСе для молодожёнов приготовили сюрпризы

Пермь, 14 февраля 2019, 08:48 — REGNUM  В Перми в День всех влюблённых, 14 февраля, пройдут торжественные регистрации браков по особым сценариям. В 2019 году 14 февраля выпало на четверг, однако свадеб пройдёт больше, чем обычно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В городе запланировано 62 свадьбы, в 2018 году на этот день пришлось 60 регистраций брака. Чиновники отметили, что обычно в будний день свадеб происходит в два раза меньше.

К этому дню залы торжеств празднично оформили, например, в одном из районных отделов оформили фотозону с декорацией в форме большого сердца. Для молодожёнов приготовили символические сувениры — магниты с поздравлением с Днём всех влюблённых и воздушные шары.

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Свадьбы
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