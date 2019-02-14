Пострадавший в Магнитогорске младенец возвращается на Урал

Магнитогорск, Челябинская область, , 08:47 — REGNUM Пострадавший при обрушении седьмого подъезда многоэтажки в Магнитогорске 11-месячный мальчик возвращается домой. 14 февраля его выпишут из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где он находился с вечера 1 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Челябинской области.

В полёте ребёнка будет сопровождать врач-реаниматолог. Также медики встретят его в аэропорту. Они же будут патронировать мальчика уже по месту жительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подъезд обрушился рано утром 31 декабря после взрыва. Мальчик провёл под завалами больше суток. Сразу после извлечения из-под обломков его доставили в Москву, где врачи смогли спасти и его самого, и его ногу.