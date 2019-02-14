Ни одни пельмени в России недотягивают до «Знака качества» — Роскачество

Москва, , 08:43 — REGNUM На прилавках магазинов покупатели в России не смогут найти действительно качественные пельмени отечественного производства. Как показала проверка Роскачества, ни один из производителей не достоин «Знака качества». Об этом в рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи, сообщил глава организации Максим Протасов.

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Среди основных недостатков Протасов назвал остатки антибиотиков в мясе. Так, в двух случаях из 48 было обнаружено превышение допустимых норм по антибиотикам. Ещё одна проблема — подмена заявленных на этикетке ингредиентов более дешевыми аналогами. Кроме того, зачастую в этот продукт питания оказываются добавлены компоненты, которые не указаны в составе, например, крахмал и загустители. Такие незаявленные компоненты были выявлены в девяти случаях.

«К сожалению, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей», — приводит ТАСС слова Протасова.

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Как сообщало ИА REGNUM, о планируемой экспертной проверке производимых в России торговых марок пельменей Роскачество заявило в ноябре 2018 года. Планировалось, что в тесте примут участие порядка 50 сортов популярного блюда, производимых в Москве и ещё 20 регионах страны. Анализ продукции специалисты должны были провести более чем по 50 параметрам качества и безопасности.

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