К убийству херсонской чиновницы причастно СБУ — предполагаемый заказчик

Киев, , 08:41 — REGNUM Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в заказе убийства помощницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, назвал настоящим заказчиком убийства главу одного из департаментов СБУ Даниила Доценко, сообщило 13 февраля издание Liga.net.

Мангер рассказал, что Гандзюк активно сотрудничала с СБУ, а Доценко был её куратором.

«Я считаю, что Доценко организовал нападение на Гандзюк с целью дискредитации полиции Херсонской области», — заявил подозреваемый в суде.

После своего заявления подозреваемый сообщил, что опасается за свою жизнь.

В СБУ назвали обвинения «абсурдом и клеветой».

Отметим, в 2017 году Даниил Доценко стал главой управления СБУ в Херсонской области, позже возглавил департамент защиты национальной государственности СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчиком убийства Екатерины Гандзюк выступил председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер. Непосредственные исполнители убийства получили за своё преступление $5600.

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Напомним, Екатерину Гандзюк облили серной кислотой летом 2018 года. Позже она скончалась в одной из киевских больниц.