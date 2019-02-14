Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Instagram объяснили причину внезапного исчезновения подписчиков

Общество

В компании пообещали устранить эту проблему как можно быстрее

Менло-Парк, США, 14 февраля 2019, 08:32 — REGNUM  В Instagram нашли ошибку, из-за которой число подписчиков у ряда пользователей внезапно уменьшилось, об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

«Нам известно о проблеме, которая вызывает изменение количества подписчиков аккаунта у некоторых пользователей», — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что уже работают над устранением ошибки и пообещали устранить эту проблему как можно быстрее.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за неполадок в работе Instagram певица Ариана Гранде и актриса Селена Гомес потеряли 2,2 млн подписчиков.

Кроме того, 13 февраля пользователи Instagram со всего мира сообщили о сбоях в работе сервиса. Большинство жалоб было связано с проблемами при просмотре новостной ленты.

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