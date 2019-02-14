В Instagram объяснили причину внезапного исчезновения подписчиков

Менло-Парк, США, 14 февраля 2019, 08:32 — REGNUM В Instagram нашли ошибку, из-за которой число подписчиков у ряда пользователей внезапно уменьшилось, об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
«Нам известно о проблеме, которая вызывает изменение количества подписчиков аккаунта у некоторых пользователей», — говорится в сообщении.
В компании сообщили, что уже работают над устранением ошибки и пообещали устранить эту проблему как можно быстрее.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за неполадок в работе Instagram певица Ариана Гранде и актриса Селена Гомес потеряли 2,2 млн подписчиков.
Кроме того, 13 февраля пользователи Instagram со всего мира сообщили о сбоях в работе сервиса. Большинство жалоб было связано с проблемами при просмотре новостной ленты.
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