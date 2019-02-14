14 февраля в Москве –3 °С и без осадков

Москва, , 08:21 — REGNUM Сегодняшний день, 14 февраля, в Москве обещает быть без осадков. По прогнозу Гидрометцентра, ожидается переменная облачность.

Читайте также: В Москве побит рекорд по суточному объему осадков

Пока столичный регион находится под влиянием гребня антициклона. Температура воздуха в дневные часы не превысит — 3… — 1 °C. На дорогах возможна гололедица. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 1−6 м/с.

Ранее по теме: Снегопад в Москве побил рекорд 12-летней давности — Гидрометцентр РФ

А вот выходные в столице ожидаются снежными. Однако осадки будут небольшие и пройдут местами.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток 13 февраля в Москве выпало рекордное количество осадков — 11 мм. Значение превысило отметку 2007 года, когда синоптики зафиксировали 10,5 мм осадков.

Читайте ранее в этом сюжете: Климатическая весна придёт в Москву в конце марта