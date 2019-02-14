Четверг, 14 Февраля 2019 года
10:04:18 МСК

14 февраля в Москве –3 °С и без осадков

Общество

Регион находится под влиянием гребня антициклона

Москва, 14 февраля 2019, 08:21 — REGNUM  Сегодняшний день, 14 февраля, в Москве обещает быть без осадков. По прогнозу Гидрометцентра, ожидается переменная облачность.

Читайте также: В Москве побит рекорд по суточному объему осадков

Пока столичный регион находится под влиянием гребня антициклона. Температура воздуха в дневные часы не превысит — 3… — 1 °C. На дорогах возможна гололедица. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 1−6 м/с.

Ранее по теме: Снегопад в Москве побил рекорд 12-летней давности — Гидрометцентр РФ

А вот выходные в столице ожидаются снежными. Однако осадки будут небольшие и пройдут местами.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток 13 февраля в Москве выпало рекордное количество осадков — 11 мм. Значение превысило отметку 2007 года, когда синоптики зафиксировали 10,5 мм осадков.

Читайте ранее в этом сюжете: Климатическая весна придёт в Москву в конце марта

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить