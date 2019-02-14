Конкурс поцелуев проведут в Москве в День влюбленных

Москва, , 08:15 — REGNUM Сегодня, 14 февраля, в Москве пройдут различные праздничные мероприятия, посвященные Дню всех влюблённых, сообщается на портале мэра столицы.

Отметить День святого Валентина можно будет в Московском зоопарке, парках отдыха, в библиотеках. В это день пройдут игры, конкурсы, викторины и танцевальные мастер-классы.

А на ВДНХ заработает почта влюбленных, а для пар состоится конкурс на самый долгий поцелуй. Победители получат призы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 14 февраля, в День всех влюбленных, собираются пожениться около 300 пар. В столичные ЗАГСы подано 288 заявлений на регистрацию брака.

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