Епископа УПЦ лишили гражданства Украины после выступления в Конгрессе США

Киев, , 08:15 — REGNUM В аэропорту «Борисполь» задержан викарий Киевской митрополии УПЦ, епископ Макаровский Гедеон. Об этом священнослужитель сообщил в видеообращении, опубликованном 13 февраля на его странице в социальной сети Facebook.

Он заявил, что украинские пограничники не пускают его на Украину, мотивируя это тем, что его украинские гражданство отменено и является недействительным.

«15 дней назад я вылетал, никаких проблем не было, никаких решений судов не было, ни решения президента не было», — рассказал епископ Гедеон.

Секретарь иерарха рассказал, что его задержали представители СБУ, которые отобрали у священнослужителя украинский загранпаспорт, объявив документ «утерянным».

"Представители Службы безопасности также заявили, что епископ Гедеон был лишён гражданства Украины и решается вопрос о его депортации», — сказано в сообщении.

Иерарх УПЦ подчеркнул, что его не пускают на Украину под предлогом отмены всех документов и паспортов, без суда, следствия, вопреки всем законам Украины, вопреки конституции. Незаконные действия спецслужб Гедеон связывает с его недавним выступлением в Конгрессе США по поводу преследований канонической Украинской православной церкви на Украине.

Напомним, 5 февраля 2019 года епископ Гедеон посетил Конгресс США, где рассказал американским политикам о нарушении прав верующих на Украине, о нападениях на храмы представителей радикальных националистических группировок, а также передал госсекретарю США Майклу Помпео официальное воззвание с просьбой рассмотреть факты нарушения законов Украины «О свободе совести и религиозных организаций».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский посол по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэл Браунбек назвал создание объединённой раскольничьей церкви на Украине «свободным решением украинцев», а также поддержал получение раскольниками томоса об автокефалии.

Читайте также: В США поддержали «свободное решение» граждан Украины перейти к раскольникам