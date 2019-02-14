Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В ЦОДД москвичей предупредили о возможных пробках

Общество

На смену обильному снегопаду пришли заморозки, на дорогах стало скользко

Москва, 14 февраля 2019, 08:03 — REGNUM  В Москве автолюбителям рекомендовано пересесть на общественный транспорт в связи со сложной обстановкой на дорогах. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Автомобилисты столицы рискуют потерять время в пробках, поэтому 14 февраля им стоит выбрать метро, наземный городской транспорт или МЦК. На смену обильному снегопаду пришли заморозки, на дорогах стало скользко.

«Кроме того, в городе полным ходом идёт уборка снега», — пояснили в ЦОДД.

Как сообщало ИА REGNUM, за 13 февраля в Москве выпало рекордное количество снега — 11 мм, что составляет треть февральской нормы осадков. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году и составил 10,5 мм на метеостанции ВДНХ, напомнили синоптики.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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