Массовое отравление? В детском санатории Прикамья проводится проверка

Усть-Качка, Пермский край, , 08:01 — REGNUM В детском санатории «Орлёнок» в Усть-Качке Пермского края отмечена массовая заболеваемость. Информресурсы сообщают о жалобах родителей, которых попросили срочно забрать детей домой. У ряда отдыхавших в санатории ребят наблюдалась тошнота, рвота и высокая температура. При этом, как считают родители, правда замалчивается.

Мать одного из отдыхавших мальчиков отметила, что видела как некоторые ребята страдали от отравления прямо в комнатах, рядом с детьми находились тазы. Детей не отправляли в изолятор, потому что там не было свободных мест, сообщает издание «Местное время».

"Я не знаю, так ли это, но после отравления дети начали вспоминать чем они питались и сошлись на борще. Кто суп ел, того и тошнило, а кто нет — не болен», — сказала женщина.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, из медицинских организаций края экстренные извещения о случаях инфекционных заболеваний среди детей, находящихся в санатории, не поступало. В настоящее время в санатории «Орлёнок» приводится санитарно-эпидемиологическое обследование.

По данным краевого минздрава, работа смены завершается 14−15 февраля. В течение смены фиксировались случаи ОРВИ. На 13 февраля из 83 ребят с признаками заболевания были восемь человек. Санаторий в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора по Пермскому краю закрыт на карантин.