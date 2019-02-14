Главред передачи «Кто хочет стать миллионером?» обвинил Друзя в подкупе

Москва, , 08:02 — REGNUM В подкупе обвинил магистра интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, 13 февраля сообщает RT.

Бер записал телефонный разговоров с Друзем, в котором магистр якобы предлагал взятку за правильные ответы. Друзь утверждает, что редактор игры «Кто хочет стать миллионером?» провоцировал его на этот поступок. При этом он не отрицает, что голос на записи принадлежит ему. По словам магистра, сделку с вопросами за деньги во время интеллектуальной викторины «Кто хочет стать миллионером?» ему предложил сам Бер. Друзь сказал, что решил лишь подыграть главреду: «И человек пошёл дальше: начал обсуждать детали сделки, в чём я старательно ему подыграл».

«Я с Бером разговаривал достаточно. Больше не имею ни малейшего желания. Он высказал все своё, я высказал всё своё. Позиции настолько прозрачные и противоположные, что, в общем, тут разговаривать не о чем. Комиссия по этике — они разберутся. Он действовал не торопясь, я написал ответ не торопясь. Я с ним после программы не общался», — прокомментировал сетевому изданию «Говорит Москва» ситуацию Друзь.

Бер на контробвинения Друзя сказал, что ожидал подобного ответа оппонента.

«Я говорил в своем посте, что первый вопрос, который может возникнуть в связи с этой истории, — что я сам злодей и сам спровоцировал Друзя, и я там отвечаю на этот вопрос. Реакция моя очень грустная, в первую очередь не на слова Друзя, а на слова [Виктора] Сиднева (другой игрок «Что? Где? Когда?», с которым Друзь участвовал в «Кто хочет стать миллионером?». — РБК). Вот это для меня новость крайне печальная», — заявил Бер в интервью РБК.

Те мне менее главред «Кто хочет стать миллионером?» сказал, что не собирается подавать заявления на Друзя ни в суд, ни в полицию.

Напомним, 12 февраля главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер опубликовал в «Живом журнале» официальное обращение в комиссию по этике и к правлению МАК. В нем он обвинил Александра Друзя в попытке подкупа.