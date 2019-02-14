В Utair объяснили продажу 11 авиабилетов для двоих детей с ДЦП

Москва, , 07:55 — REGNUM Хабаровчанке с двумя детьми-инвалидами пришлось купить для них 11 билетов на рейс Utair из Кургана в Москву, поскольку авиаперевозчик не был предупрежден заранее о вылете. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Представители Utair отметили, что для безопасной перевозки маломобильных детей в салоне воздушного судна необходимо устанавливать специальные носилки. В пресс-службе добавили, что по указанному вопросу с авиакомпанией заранее никто не связывался.

«Сопровождающий и маломобильный пассажир может столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специальных условиях перевозки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи СКР начали проверку информации о нарушении прав матери-одиночки из Хабаровского края и двух её несовершеннолетних детей с ДЦП. Женщина была вынуждена вместо 16 тыс. потратить 60 тыс. рублей на авиаперелёт в Москву из Кургана, где сыновья хабаровчанки лечились в медицинском центре имени Илизарова.

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