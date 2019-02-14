В Алма-Ате в последний путь проводили легендарного «Кара майора»

Алма-Ата, Казахстан, , 07:42 — REGNUM В Доме армии Алма-Аты началась церемония прощания с легендарным ветераном войны в Афганистане, полковником Борисом Керимбаевым, сообщает 14 февраля агентство «Казинформ».

Известный ветеран скончался 12 февраля на 72-м году жизни. Проводить в последний путь Бориса Керимбаева пришли сотни людей, в том числе ветераны войны в Афганистане, ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации, военнослужащие и простые граждане.

Напомним, Борис Керимбаев уволился из Вооруженных сил Казахстана в 1992 году по состоянию здоровья. Он получил известность благодаря успешным операциям в Афганистане.

Под командованием Керимбаева в 1981 году 177-й отдельный отряд специального назначения разгромил крупные формирования афганских моджахедов в окрестности населенного пункта Меймене. После операции личный состав отряда прозвал Керимбаева «Кара майор» (черный майор).

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