Снегопад в Москве побил рекорд 12-летней давности — Гидрометцентр РФ

Москва, , 07:29 — REGNUM В столице России за 13 февраля выпало 11 мм снега — треть февральской нормы осадков. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

Согласно сведениям синоптиков, дождь и мокрый снег в Московский регион принес циклон, пришедший с Балканского полуострова.

«Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году и составил на метеостанции ВДНХ 10,5 мм», — говорится в сообщении метеослужбы.

Также отмечается, что в Москве за минувшую ночь сугробы «подросли» на 5−7 см, на текущий час средняя высота снежного покрова достигла 45 см. Этот показатель на 10 см выше нормы для февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина отметила, что климатическая весна в Москве придёт в конце марта.

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