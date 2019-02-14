В Екатеринбурге адвокат обвинён в покушении на мошенничество

Екатеринбург, , 07:26 — REGNUM В Екатеринбурге 56-летний адвокат предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском областном управлении СКР.

По версии следствия, в октябре 2017 года 56-летний гражданин намеревался похитить у родственников лица, пойманного за незаконный оборот наркотиков, 5 млн рублей. Он знал, что изъятого у задержанного вещества мало для привлечения к уголовной ответственности, но тем не менее предложил его родственникам передать через посредника 5 млн рублей якобы для взятки полицейским.

Родственники в итоге передали адвокату половину — 2,5 млн рублей. А затем задержанный был выпущен из полиции. Адвокат потребовал остальной суммы. Но родственники гражданина обратились за помощью в ФСБ. При передаче второго «транша» юрист был задержан.

В СКР отмечают. что все необходимые доказательства по делу уже собрано. Скоро его рассмотрит суд.