Новосибирскую область признали лучшей по развитию ГЧП в здравоохранении

Новосибирск, , 07:25 — REGNUM Новосибирская область признана лучшим регионом страны по уровню развития государственно-частного взаимодействия в здравоохранении, сообщили ИА REGNUM в правительстве области.

Победители Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» по итогам 2018 года были представлены на форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+» в нулевой день Российского инвестиционного форума в Сочи.

Награду за победу губернатору Новосибирской области Андрею Травникову вручила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Ваши проекты в рамках ГЧП — это и инфраструктурные проекты, и кадровые, и инновационные проекты, включая такие сложные направления современной биомедицины, как биодеградируемые материалы, самые современные медицинские изделия — эндоваскулярные, для эндопротезирования… Поэтому у вас огромное будущее, точно не останавливайтесь на достигнутом, мы будем всеми силами вам помогать», — сказала министр здравоохранения, обращаясь к Андрею Травникову.

Среди основных критериев определения победителя — не только завершённые проекты, но и созданная в Новосибирской области нормативная база и степень её ориентации на совершенствование механизмов ГЧП.

Как отметил Андрей Травников, в регионе накоплен богатый опыт по реализации проектов государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения и это направление продолжает развиваться.

Например, в Новосибирской области в рамках ГЧП идут работы и по расширению комплекса санаторно-курортной зоны на базе АО «Санаторий Краснозёрский», и по реализации инвестиционного проекта «Озёрный кластер». Новосибирский Медтехнопарк — первый в России проект государственно-частного партнёрства в сфере медицины с федеральным участием. Инжиниринговый медико-технологический центр Медтехнопарка — Медицинский промышленный парк — пилотная производственная площадка, интегрированная в систему Министерства здравоохранения РФ. Его главная цель — создание комплекса конкурентоспособных производств по выпуску медицинских изделий в сфере травматологии, ортопедии, нейрохирургии и других областях охраны здоровья, в том числе для целей импортозамещения.

«Но на этом мы не останавливаемся: на площадках форума будет подписано очередное соглашение по партнёрству в сфере здравоохранения по очень важному направлению для региона — это обеспечение доступной и качественной первичной медицинской помощи. Направление важно ещё и потому, что жители нашей области смогут получать качественную медпомощь рядом со своим домом не через десять лет, а в ближайшее время», — сказал Андрей Травников, отметив, что соглашение о старте проекта строительства семи поликлиник общей мощностью почти семь тысяч посещений в сутки будет подписано на площадках РИФ-2019 уже завтра, 15 февраля.

В правительстве региона подчеркнули, что высокая оценка на федеральном уровне подтверждает эффективность системной работы по взаимодействию власти и бизнеса в рамках реализации важнейших проектов.

«За несколько последних лет наш регион не раз подтверждал эффективность этого механизма развития экономики региона. Так, в феврале 2017 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи наша область стала лауреатом Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинации «Региональная инициатива»; в 2015—2016 году регион становился лауреатом премии в номинации «Региональный ГЧП-прорыв» в качестве субъекта РФ, наиболее активно развивающего механизмы ГЧП», — пояснили в областной администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семь современных поликлиник должны появиться в Новосибирске до конца 2022 года. Частным партнёром проекта государственно-частного партнёрства стало ООО «Седьмая концессионная компания», входящая в Группу «ВИС».

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