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В Южной Корее провели опрос среди учащихся школ на тему Северной Кореи

Общество

Количество южнокорейских учеников, считающих Северную Корею «врагом» сократилось до 5,2%

Сеул, 14 февраля 2019, 07:26 — REGNUM  Количество южнокорейских учеников, считающих Северную Корею «врагом» значительно сократилось, сообщает YTN.

Министерство образования Республики Корея опубликовала результаты опроса, который проводился с октября по декабрь 2018 года и в котором приняло участие более 87 тыс учеников начальных, средних и старших школ.

Согласно результатам опроса, процент учеников, считавших Северную Корею «врагом» уменьшилось с 41% до 5,2% в 2018 году. Кроме того, количество учеников, которые считают Север партнером увеличилось до 50,9%, что на 9,6% больше по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, 63% респондентов высказались за объединение стран, что на 0,8% больше, чем в 2017 году. Однако 13,7% считает иначе.

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Социологические опросы
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