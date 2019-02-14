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В Джамбульской области Казахстана снизилась подростковая преступность

Общество

Количество правонарушений в отношении несовершеннолетних сократилось на 26%

Тараз, Казахстан, 14 февраля 2019, 07:32 — REGNUM  Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в Джамбульской области Казахстана в 2018 году уменьшилось на 18,1%, заявил глава отдела ювенальной полиции департамента полиции региона Куанышбек Калжанов, сообщает 14 февраля агентство «Казинформ».

13 февраля в региональной службе коммуникаций Джамбульской области состоялась пресс-конференция по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Калжанов отметил, что количество правонарушений в отношении несовершеннолетних сократилось на 26%, до 152. Вместе с тем, в 2018 году правоохранительные органы поставили на учет около 1400 подростков и 792 неблагополучных семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году подростковая преступность в Атырауской области Казахстана выросла на 39,6%, в Алма-Ате — на 33,4%. В среднем по Казахстану этот показатель почти не изменился.

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Подростковая преступность
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