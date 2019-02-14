Вспышка кори: в Екатеринбурге ждут второй волны

Екатеринбург, , 06:56 — REGNUM В Екатеринбурге медики ожидают второй волны заболеваемости корью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

На сегодняшний день известно о 28 заболевших. Чтобы не допустить распространения инфекции, медики организовали массовую вакцинацию населения. Дополнительные противоэпидемические мероприятия действуют с 8 февраля. Были привиты мигранты на рынке «Таганский ряд», строители в Академическом районе и многие другие. За пять дней вакцину получили почти 10 тысяч человек. Однако медики отмечают, что этого недостаточно.

Чтобы избежать второй волны, в процесс вакцинации планируется вовлечь все крупные бизнес-структуры. Такое решение комиссии по чрезвычайным ситуациям мэрия скоро направит всем руководителям таких коммерческих структур. В первую очередь речь идёт о транспортных компаниях, крупных торговых центрах, строителях и предприятиях ЖКХ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка кори в Екатеринбурге возникла в январе. Пока известно о 28 заболевших.