Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Вспышка кори: в Екатеринбурге ждут второй волны

Общество

Уже известно о 28 заболевших

Екатеринбург, 14 февраля 2019, 06:56 — REGNUM  В Екатеринбурге медики ожидают второй волны заболеваемости корью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

На сегодняшний день известно о 28 заболевших. Чтобы не допустить распространения инфекции, медики организовали массовую вакцинацию населения. Дополнительные противоэпидемические мероприятия действуют с 8 февраля. Были привиты мигранты на рынке «Таганский ряд», строители в Академическом районе и многие другие. За пять дней вакцину получили почти 10 тысяч человек. Однако медики отмечают, что этого недостаточно.

Чтобы избежать второй волны, в процесс вакцинации планируется вовлечь все крупные бизнес-структуры. Такое решение комиссии по чрезвычайным ситуациям мэрия скоро направит всем руководителям таких коммерческих структур. В первую очередь речь идёт о транспортных компаниях, крупных торговых центрах, строителях и предприятиях ЖКХ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка кори в Екатеринбурге возникла в январе. Пока известно о 28 заболевших.

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Корь
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