Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Китайские археологи раскопали одну из древних столиц солеварения

Общество

Исследовательский институт культурного наследия Чунцина сообщил, что находки относятся к периоду между династией Хань (206 до н. э. – 220 н. э.) и династией Цин (1616-1911 н. э.)

Чунцин, Китай, 14 февраля 2019, 06:46 — REGNUM  Более 80 исторических мест, включая соленые ключи и солевые ямы, были обнаружены в древнем городе в китайском Чунцине на юго-западе Поднебесной, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Исследовательский институт культурного наследия Чунцина сообщил, что находки относятся к периоду между династией Хань (206 до н. э. — 220 н. э.) и династией Цин (1616−1911 н. э.). Все они находятся в городе Нинчан уезда Уси.

Программа раскопок и защиты древних мест производства соли в Китае была проведена с апреля по ноябрь 2018 года на исторических местах «Трех ущелий», сообщил один из сотрудников института Чжоу Юн.

Во время изучения в древнем городе было обнаружено более 80 мест производства соли, дороги, правительственные здания, храмы, жилые дома, скальные гробницы и военные укрепления. Кроме того, были найдены производственные инструменты и хозяйственная утварь.

Напомним, что древний город Нинчан ранее был одним из самых важных мест по производству соли в Китае. Произведенная здесь соль продавалась в провинции Сычуань на юго-западе страны и в провинции Хэбэй в центральной части Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае разыскивают 19 подозреваемых в расхищении древних гробниц времен династии западная Чжоу (1046−771 до н. э.) и Периода Сражающихся царств (475−221 до н. э.).

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Археология
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