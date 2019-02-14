Электронные посадочные талоны стали набирать популярность в Китае

Пекин, , 06:03 — REGNUM В общей сложности 255 млн воздушных перелетов в 2018 году в Китае были осуществлены с использованием электронных посадочных талонов, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

В 2018 году порядка 229 аэропортов по всему Китаю ввели услуги получения информации о полетах при помощи мобильных устройств, сообщили в Управлении гражданской авиации Китая (CAAC). К концу 2018 года около 40 китайских аэропортов поддерживало электронные посадочные талоны.

Вдобавок ко всему, 32 аэропорта с годовым пассажирооборотом более 10 млн человек теперь могут предоставлять всесторонние цифровые услуги для пассажиров, включая регистрацию на рейс.

Отмечается, что в CAAC намерены и дальше наращивать усилия по продвижению электронной регистрации, а также интеграции в гражданском секторе авиации новых технологий вроде распознавания лиц, регистрации багажа и «умных» справочных служб в 2019 году. При этом, сектор гражданской авиации Китая в 2018 году «переварил» 610 млн пассажиров, что на 11,4% больше, чем годом ранее.