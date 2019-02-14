Парижский суд оштрафовал Google за сбор личных данных

Париж, , 05:46 — REGNUM Суд высшей инстанции Парижа оштрафовал компанию Google на 30 тысяч евро по иску общества по защите прав потребителей UFC-Que Choisir, сообщает пресс-служба суда.

Иск общество подало в суд в 2014 году, чтобы добиться признания незаконными ряда положений в правилах использования данных пользователей и документе о политике конфиденциальности Google.

Помимо штрафа суд обязал компанию Google получать согласие французских граждан на использование их персональной информации в сервисах компании, даже если это согласие не является необходимым по закону. Также компании запретили постоянно отслеживать местоположение пользователей и собирать данные с телефонов и планшетов без разрешения.

Отмечается, что раньше общество UFC-Que Choisir выиграло суд у администрации соцсети Twitter, которую также обвиняло в нарушениях правил конфиденциальности. Тогда парижский суд обязал компанию отменить около 250 условий договора между соцсетью и пользователями.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе компания Google оплатила штраф в размере 500 тысяч рублей за нарушение российского законодательства. Штраф был наложен за неприсоединение к Федеральной государственной системе информации (ФГИС) и игнорирование требований об исключении из выдачи поисковика ссылок на запрещенные ресурсы.

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