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В Петрозаводске пациент полчаса пролежал на уличной лестнице больницы

Общество

Пациента привезли на скорой помощи, но не пустили в больницу

Петрозаводск, 14 февраля 2019, 05:31 — REGNUM  Видео, на котором мужчина лежит на ступеньках больницы скорой помощи, заснял житель Петрозаводска и выложил в соцсети, сообщает «Петрозаводск говорит».

Уточняется, что лежащий на ступеньках мужчина был доставлен в больницу на скорой помощи. Охранник не пустил его внутрь. Пациент пролежал на улице, как утверждают очевидцы, полчаса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года пациент больницы в городе Усть-Катаве (Челябинская область) после операции на голове лежал на грязном полу. Соответствующее видео попало в сеть.

Читайте подробнее: Пациент челябинской больницы после тяжёлой операции оказался на полу

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