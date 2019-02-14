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В Африке в объективы камер попал редкий черный леопард

Общество

Впервые за 110 лет

В Африке в объективы камер попал редкий черный леопард
Bruce McAdam
Чёрная пантера

Найроби, 14 февраля 2019, 05:33 — REGNUM  В Кении удалось сфотографировать редкого черного леопарда, сообщает телеканал CNN.

По словам ученого из San Diego Zoo Global Ника Пилфорда, редкое животное удалось сфотографировать впервые с 1909 года. Он рассказал, что его группа установила камеры для наблюдения за природой в заповеднике Лойсаба в 2018 году, когда они услышали слухи о возможном обнаружении черного леопарда.

https://www.instagram.com/p/Btwg11KHDZb/

Сфотографировать редкое животное им удалось спустя несколько месяцев. Пилфорд подчеркнул, что существуют предположения, что черные леопарды всегда обитали в Кении, однако снимков, подтверждающих это, не существовало. В то же время кенийская газета Daily Nation сомневается в подлинности снимка и утверждает, что фотография была сделана в 2013 году в заповеднике Ол Йоги.

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Спасение диких животных и растений
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