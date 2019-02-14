Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Трамп заменил симулятор игры в гольф в Белом доме за $500 тыс

Общество

Замену симулятора Трамп оплатил из своих личных денег

Вашингтон, 14 февраля 2019, 05:11 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заменил старый симулятор для игры в гольф, доставшийся ему от экс-президента США Барака Обамы, на новый, сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что замена симулятора обошлась в $500 тыс. По данным газеты, средства на замену симулятора Трамп выделил из своих личных денег. Теперь симулятор установлен в той части белого дома, где проживает американский президент. Газета подчеркивает, что игровой симулятор установили несколько недель назад, но Трамп до сих пор в него не сыграл.

Сам симулятор представляет собой большой экран и пространство для игры в гольф, занимающее целую комнату. В игре можно выбрать любое поле для гольфа из существующих по всему миру.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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