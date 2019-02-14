Доля туризма в ВВП Китая достигла 11%

Пекин, , 04:52 — REGNUM Туристическая сфера экономики принесла Китаю в 2018 году 5,97 трлн юаней (882 млрд), что на 10,5% больше, чем в 2017 году, сообщили в Министерстве культуры и туризма Китая, передает 13 февраля агентство Синьхуа.

Согласно предварительным данным, сфера внутреннего туризма в Китае в целом внесла 9,94 трлн юаней в ВВП Китая в 2018 году или 11% от ВВП. Туристический сектор страны в настоящее время обеспечивает население 79,9 млн рабочих мест или 10.3% от общего числа занятого населения.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные туристы принесли в экономику Китая $73,1 млрд в 2018 году, что на 5,1% больше, чем в 2017 году.

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