Иностранные туристы потратили в 2018 году в Китае на 5,1% больше денег

Пекин, , 04:44 — REGNUM Иностранные туристы совершили 30,54 млн путешествий в Китай в 2018 году, что на 4,7% больше, чем в 2017 году, сообщили в Министерстве культуры и туризма Китая, передает 13 февраля агентство Синьхуа.

Количество иностранных туристов, которые провели в Китае одну и более ночь составило 23,64 млн, что на 5,2% больше, чем в 2017 году. Иностранные гости потратили в общем $73,1 млрд, что, опять же, на 5,1% больше, чем годом ранее. Больше всего гостей приехало в Китай из Южной Кореи, Японии, США, Малайзии и Сингапура. Общий объем выручки в туристической сфере Китая в 2018 году вырос на 10,5%, достигнув отметки 5,97 трлн юаней (около $856,5 млрд), при том, что этой сфере и смежных областях задействовано почти 80 млн человек.

Отметим, что Китай предоставляет возможность суточного безвизового пребывания в стране для иностранных туристов. Для граждан 53 стран мира действует 144-часовой безвизовый режим в такие китайские города, как Пекин, Шанхай, Нанкин, Шицзячжуан и Шэньян среди прочих.

При этом, в провинции Хайнань, являющейся популярным туристическим островом, уже давно действует 15-дневный режим безвизового пребывания для туристических групп из 20 стран мира. Теперь же регион начал предоставлять возможность безвизового въезда в индивидуальном порядке для туристов из 59 стран мира на 30 дней.

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