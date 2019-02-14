Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Номер газеты «Псковской губернии» не вышел из-за полиции – СМИ

Общество

Изъят жесткий диск с компьютера, на котором шла верстка газеты

Псков, 14 февраля 2019, 02:59 — REGNUM  Обыски прошли в редакции газеты «Псковская губерния», передает 14 февраля радиостанция «Эхо Москвы».

По словам главреда «Псковской губернии» Дениса Камалягина, в ходе обыска, который прошел 13 февраля, был изъят жесткий диск с компьютера, на котором шла верстка газеты.

Комментируя эти сообщения, глава псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг напомнил, что в офисе партии в Пскове 13 февраля также прошли обыски. В этом же помещении, отметим, находится редакция «Псковской губернии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в псковском отделении «Яблока» прошли обыски с целью поиска техники, на которой печатались листовки, распространяемые партией в преддверии выборов главы региона в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В псковском «Яблоке» идут обыски по делу о предвыборных листовках

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