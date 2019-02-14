Заселённый дом в Москве готовится к отключению тепла и электричества

Москва, , 01:53 — REGNUM Утром 14 февраля общежитие на юго-востоке Москвы планируют отключить от электричества, горячей воды и отопления. Таким образом для граждан хотят создать невыносимые условия и вынудить их покинуть квартиры, сообщила корреспонденту ИА REGNUM одна из местных жительниц Елена.

По её словам, в 2013 году общежитие бывшего строительного треста перевели в нежилое помещение. Дом передали в собственность одного из университетов, который якобы решил выселить жильцов, не предоставляя другого помещения.

«Помимо того, что они подали на нас в суд, нам еще обрезали трубы водоснабжения, заливали пену в канализацию. Какие-то налётчики в балаклавах приехали, отрезали электричество и избили жильцов. Нам постоянно бьют стекла. 18 сентября 2018 года приехали приставы по решению Люблинского районного суда, который постановил выселить жильцов дома по причине его аварийности. Мы опротестовали решение, но суд не приступил к рассмотрению. Выселять хотят просто на улицу, без предоставления другого помещения», — рассказала Елена.

По информации жильцов утром к ним в дом приедут представители энергоснабжающих организаций вместе с «силовой поддержкой». В доме проживает почти 240 человек, среди которых дети и инвалиды, беременные женщины и младенцы, многодетные семьи, пенсионеры.