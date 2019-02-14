Как провести День святого Валентина?

Алёна Соколова, , 07:01 — REGNUM

Стоит признать, что святой Валентин — отдушина для маркетологов. Лучшие романтические фильмы выходят в прокат; продавцы вина и шоколада ликуют, цветочницы тоннами продают розовые букеты. Урвать свой кусок выгоды стремится каждый; рынок настольных игр — не исключение.

Это необычно, но партия в настолку — неплохой сценарий для свидания. Звать для этого шумную компанию друзей необязательно, ведь для интересного вечера можно подобрать специальную коробку только для двух участников.

Когда продавцов спрашивают об «играх для двоих», люди обычно имеют в виду два желания.

Первое — да, плотское, утешить свои желания так, чтобы они были не слишком очевидны. Сегмент рынка игр 18+ популярен и пользуется покупательским спросом. Сколько бы люди ни шутили о том, что лучшая игра для начала ночи — это твистер (полотно с кругами разных цветов, на котором игроки должны определенным образом уместить свои руки и ноги, добившись падения соперника), многообразие настолок «заигрывающего» характера впечатляет.

Второе — в случаях, когда у покупателя нет желания проводить вечеринки, а сидение дома хочется разнообразить.

Не для детей: игры 18+

Есть стереотип, что настольные игры существуют для детей, в них скучно играть. Однако есть целые серии настолок, которые заставляют взрослых краснеть.

Например, «Фанты»: когда человеку стыдно признаваться в своих желаниях по каким-либо причинам, или когда в ход пускается провокация. Часто в книжных лавках можно встретить небольшие книжки по типу чековых, с отрывными листами. Предполагается, что пара пишет на этих листках собственные «хотелки», и вручают друг другу для их взаимного выполнения.

Есть специальные игры, которые уже включают в себя список заданий, специально разработанных гейм-дизайнерами (часто по совместительству — психологами). Пример таких игр — серия «Фанты», отечественного писателя Игоря Райдера. Включает в себя несколько коробок с колодами карт, где паре предлагается выполнять по отношению друг к другу определенные действия: вначале невинного, но далее все более эротического характера. Серия очень популярна и за свою долгую (уже более семи лет) жизнь обросла фанатами.

Это объяснимо: с подобными играми многие из нас сталкивались, еще учась в школе, где в раздевалках или пустых классах проводили перемены за «бутылочкой» или играя в карты на раздевание. Из подобного типа настолок можно выделить еще «Жару» (авторства Дмитрия Кибкало, соучредителя компании «Мосигра» и создателя более двух десятков игр) — здесь ключевой механикой является именно стриптиз, а сама игра оформлена в аниме-стилистике.

Или, например, «Пати в кровати» или EroQuest — альтернатива «Фантам». Обычно в эти игры добавляются некоторые мелкие игровые элементы: то есть игроки не просто тянут карточки и предаются своим желаниям, но делают это по определенным правилам, где часто нужно проявлять фантазию, актерское мастерство, грацию и изобретательность.

Психология и дуэльные игры

Впрочем, речь можно вести не только о грешном. Есть настолки, которые заставляют задуматься о своем партнере в психологическом плане: присматриваться к его мечтам, узнавать о его прошлом, спорить о позициях в отношении жизненных вопросов. Например, игра «Для тебя»: у пары есть карточки с различными целями для досуга и приятными заданиями без пошлостей — вроде «приготовить завтрак» или «организовать прыжок с парашютом». У игроков есть почти месяц, чтобы выполнить определенное количество заданий друг для друга. Да, такая игра одноразова, но зато может стать чудесным мотивационным толчком для улучшения отношений.

Или «Телепаты»: в игре есть вопросы, и вы должны угадывать ответы друг друга. Спойлер: скорее всего, вы часто будете ошибаться. Хорошая новость: это приведет к лучшему раскрытию ваших характеров.

Если вы уже прошли этап романтики или не хотите сейчас к нему возвращаться (или вы из тех, кто не признает праздника гигантских плюшевых медведей), рынок предлагает вам огромный выбор игр-«дуэлей». На самом деле, в 70% настолок можно играть вдвоем, но есть особые, сбалансированные именно под пары. В издательствах бытует мнение, что создавать коробку для двух игроков — не слишком-то выгодно; однако в любительских сообществах слишком часто всплывают запросы «что купить, если нас только двое?».

Например, завораживающая стратегия «Дуэль двух миров» — фэнтезийная история для двоих. Вы — волшебники, командиры фантастических армий, ваши миры столкнулись, и теперь нужно раз и навсегда решить, кто во Вселенной самый смелый и сильный.

Или, если вы любите дедукцию и детективные истории, вас ждут легендарные «Кодовые имена. Дуэт». Вообще серия Codenames не раз занимала первые строчки крупных зарубежных рейтингов, а несколько лет назад игра приехала в Россию и завоевала сердца местных любителей пати-геймов. Здесь же редкий случай: игру адаптировали так, чтобы сыграть в нее могли двое и обоим было интересно. Соединяя кусочки индивидуальной информации, вы должны догадаться, что имеет в виду ваш сосед — тайный агент. В игру также добавили сюжетные повороты, расширяющие общий геймплей.

Или, например, «Гномы-вредители. Дуэль». Тоже вариация классических «Гномов-вредителей» — игры, созданной еще в 2005 году. Она относится к типу настолок «со скрытым предателем»: когда все игроки считаются одной командой, но при этом среди них есть некто с противоположным условием победы. Версия «Дуэли» убирает саботера-вредителя из механики: вы — пара гномов (очень жадных гномов!), которая пытается докопаться до слитков золота. В процессе вы мешаете друг другу, ломая кирки, фонари и тележки, устраивая обвалы и путая путь соперника. Это смешно и задорно: как минимум час веселого хохота вам обеспечен.

Настольные игры — это целый мир, который не ограничивается наличием компании или детей. Играть вдвоем — не означает скучать, наоборот. Можно использовать карточки, фишки, поля и кубики, чтобы открыться друг другу, расширить внутренние границы и провести тихий, уютный вечер — не обязательно 14 февраля.

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