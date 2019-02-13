Грунт с места разлива меркаптана в Петербурге проверят в оттепель

Санкт-Петербург, , 21:15 — REGNUM Специалистам придется ждать стабильного потепления, чтобы проверить состояние грунта на юго-западе Петербурга, где разлилось опасное вещество. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 февраля в комитете по природопользованию Смольного.

13 февраля место происшествия осмотрели чиновники и члены Общественной палаты Петербурга. Последние четверо суток специалисты занимались ликвидацией аварии. Место разлива обработали нейтрализующими растворами, цистерну загерметизировали, вывезли на временное хранение на спецплощадку ГУП «Экострой», где выяснилось, что внутри находятся 1,7 тонны этилмеркаптана.

«В ходе расследования был выявлен владелец ёмкости, который в ближайшие дни вывезет её с территории Петербурга», — сообщил первый заместитель председателя Комитета по природопользованию Денис Матвеев.

С 5 февраля до полного окончания работ два раза в неделю в районе разлива в Лигово производят замеры атмосферного воздуха для контроля показателей. Как пояснили в Смольном, когда среднесуточная температура воздуха будет стабильно положительной — не менее +5 градусов — можно будет взять пробы грунта для анализа.

При обнаружении остатков веществ группы меркаптанов загрязненный грунт будет вывезен, а место обработано нейтрализующими веществами. Сейчас непосредственно в месте разлива периодически наблюдается неприятный запах как остаточное явление. Угрозы для населения нет», — добавили в Смольном.

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