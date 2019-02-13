Половина жителей России отвергает День св. Валентина

Москва, , 18:50 — REGNUM Приложение для знакомств Мамба провело большой опрос среди своих пользователей, приуроченный ко Дню влюбленных. В нем поучаствовало 37 тысяч женщин и 72 тысячи мужчин в возрасте 18+, которые проживают в России.

В результате опроса выяснилось, что почти половина россиян (41,8% мужчин и 41,5% женщин) предпочитает родной российский праздник День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, а к Дню святого Валентина относится отрицательно.

Всего 10,9% мужчин и 12,5% женщин сказали, что западный Валентинов день им нравится больше. Оставшиеся разделились на «конформистов», которым нравятся оба праздника, и «нигилистов», которые отрицают и тот, и другой день.

45,3% женщин и 48,9% мужчин считают, что рассылать валентинки в мессенджерах — моветон, поэтому не собираются этого делать. Примерно одинаковое количество опрошенных (27,1% женщин и 24,8% мужчин) всё же собираются отправить валентинку в День влюбленных. Оставшиеся участники опроса пока не определились.

В подарок россиянки хотели бы получить просто цветы — это самый популярный ответ среди респонденток, на втором месте — романтический ужин, на третьем — кольцо, на четвертом — любовь, на пятом — поцелуй. А вот среди мужчин самый популярный ответ — ничего, российские мужчины не придают внимания подаркам. На втором месте стоит ответ секс, на третьем деньги, на четвертом настоящая любовь, далее следуют машина и часы.

Приложение для знакомств Мамба приводит мнения своих пользователей:

Женщины:

«Валентинов день нам внедрили америкосы, так же как и хеллоуин, — как один из инструментов с целью развала нашей культуры и страны в целом!»

«Это хорошие праздники, но 14 февраля это всё-таки не наш праздник. Немного неприятно, конечно, что мы стали отмечать чужие, пришлые праздники».

«14 февраля не праздник, как и хэллоуин. Не понимаю, почему россияне, как обезьяны, празднуют не свои праздники, может быть, потому что своих нет? Те, что были — убрали, те, что сделали, — никто не помнит, потому как это не празднуется в СМИ. Вот я про 8 июля только что прочла, но к 8 июля уже забуду!»

«14 февраля не считаю праздником. Вернее, это не наш праздник. 8 июля — наш праздник! И особенно трогательно, что символом этого праздника является ромашка».

«День семьи, любви и верности — красивый, духовный праздник, дарит ощущение веры в любовь, а Валентинов день — для людей нетрадиционной сексуальной ориентации!»

«Я славянка, и у меня праздник только 8 июля. 14 февраля притянут за уши с Запада красивой мишурой. Любовь — понятие круглосуточное, а не только в предложенные дни».

«14 февраля — это не наш праздник, праздник католиков. Русская церковь не поддерживала традиции празднования этого дня. Я считаю, что и не следует его отмечать! 8 июля день семьи и верности, он приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку. В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан».

«14 февраля — католический еретический праздник, не имеющий к нам никакого отношения. 8 июля в этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака».

«Считаю, что у нас уже достаточно всего западного, к сожалению, не всегда нам для блага. 14 февраля не вызывает никаких эмоций. 8 июля — хороший повод поговорить о семейных ценностях, вспомнить о наших святых, устроить чествования заслуженных семейных пар и праздник для молодых семей. И летний день хорош для праздника — тепло и радостно».

Мужчины

«Учитывая время празднования Дня семьи, любви и верности — самая макушка лета, а также его корни и историю происхождения, конечно, этот праздник роднее и ближе сердцу, нежели его «зарубежный вариант». День святого Валентина, хоть и имеет схожую направленность, но акцентирует внимание на другом аспекте взаимоотношений между полами. Он ближе к флирту и сексу!»

«14 февраля — не наш праздник, это праздник людей неправильной ориентации, пусть америкосы его отмечают. У нас свои есть праздники. А вообще, если любишь человека, и чтобы ему сделать приятно — для этого не нужен повод».

«Как истинный православный, не отмечаю католические праздники, а также хэллоуин и прочую западную лабуду! Валентин — греховодник, благословлял мужские пары».

«14 февраля — не наш, не славянский праздник. Это праздник извращенцев. А 8 июля — это наш праздник, о настоящей, не знающей преград любви мужчины и женщины».

«14 февраля — навязанный нам извне праздник, никакого отношения не имеющий к нашему государству и нашей религии, а 8 июля просто всеми забытый праздник, который постепенно возрождается. Так и должно быть!»

Цифры

Знаком ли вам праздник 14 февраля?

96% мужчин — ДА, 4% мужчин — НЕТ

Будете ли вы рассылать валентинки?

45,3% женщин и 48,9% мужчин НЕТ

27,6% женщин и 26,3% мужчин НЕ ЗНАЮТ

27,1% женщин и 24,8% мужчин ДА

Какой праздник вам нравится больше 14 февраля или 8 июля?

10,9% мужчин и 12,5% женщин Валентинов день

41,8% мужчин и 41,5% женщин День семьи, любви и верности

27,1% мужчин и 32,4% оба праздника нравятся

13,5% женщин и 20,3% оба праздника не нравятся

Есть ли у вас с кем отметить 14 февраля?

37,1%% женщин и 30,9% ищу с кем отметить

26,8% мужчин и 30,2% есть пара

42,3% мужчин и 32,7% не хочу отмечать