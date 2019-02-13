В результате вспышки Эболы в ДР Конго погибло более 500 человек

Киншаса, , 18:42 — REGNUM Более 500 человек погибло вследствие вспышки вируса Эбола в ДРК (Демократическая Республика Конго). Как сообщает министерство здравоохранения страны, тысячи людей избежали заражения болезнью, благодаря антивирусной вакцине.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, по словам министра здравоохранения ДРК Оли Илунга Каленги, 502 человека умерли в результате заражения болезнью вируса Эбола. Более 270 граждан удалось вылечить от заболевания. Болезнь поразила в основном восточную часть страны.

Кроме того, министр Илунга сообщила о том, что программа вакцинации спасла жизни 76 425 человек и предотвратила большее количество жертв среди населения. Конголезский министр считает, что болезнь находится под контролем и не распространится на другие регионы.

ДР Конго до сих пор сталкивается с проблемой заболевания вирусом Эбола, в особенности в провинции Киву, находящейся на востоке страны. Соседние страны ДРК, такие как Уганда, приняли меры предосторожности в приграничных районах, опасаясь распространения заболевания.