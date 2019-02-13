Пограничники Бангладеш спасли 22 рохинджа от продажи в рабство

Дакка, , 18:28 — REGNUM Бангладешские пограничники спасли 22 беженцев-рохинджа, которых должны были нелегально переправить в Малайзию. Об этом сообщает бангладешское информационное агентство «Протхом Ало».

Офицеры пограничной службы Бангладеш обратили внимание на вызвавшую подозрение группу людей, собравшихся у берега. Беженцев-рохинджа должны были погрузить на пришвартованное неподалеку судно, однако пограничники быстро пресекли эту попытку. Всего были спасены 11 детей, 10 женщин и один мужчина. Организатору работорговли, тем не менее, удалось бежать.

Напомним, что мусульмане-рохинджа являются жертвами этнического насилия со стороны властей Мьянмы, в результате чего десятки тысяч человек каждый год вынуждены покидать свои дома. Беженцы часто становятся жертвами торговли людьми и нелегально перевозятся по всей Юго-Восточной Азии.