Власти Ирака арестовали популярного поэта за восхваление Саддама Хусейна

Багдад, , 18:53 — REGNUM Представители сил безопасности Иракской Республики подтвердили факт задержания популярного иракского поэта Салаха аль-Харбави после его резонансного выступления, быстро распространившегося в сети. Известно, что во время выступления поэт прочитал стихи, содержащие похвалу и благодарность бывшему президенту Ирака Саддаму Хусейну.

Кроме того, в своей речи поэт подверг жесткой критике текущее руководство страны за массовую бедность и высокий уровень коррупции, а также за недавний визит президента США Дональда Трампа в Багдад. Как сообщает египетское новостное издание «Аль-Баваба», пока неизвестно, понесет ли поэт какое-либо наказание или будет отпущен на свободу.

Согласно информации СМИ аль-Харбави был задержан около двух недель назад и сейчас находится на допросе в городе Эн-Насирия, расследование в отношении поэта ведет отдел по борьбе с терроризмом.

Стоит отметить, что в законодательстве Иракской Республики не существует статьи, запрещающей похвалу бывшего президента страны Саддама Хусейна несмотря на то, что арабская социалистическая партия «Баас», лидером которой Саддам был на протяжении долгих лет, находится вне закона.