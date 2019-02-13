Сеул, 13 февраля 2019, 18:38 — REGNUM Столица Южной Кореи — город Сеул — был выбран в качестве претендента на проведение Олимпийских игр в 2032 году. Соответствующее решение принял Олимпийский комитет Республики Корея, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо». Если Сеул будет выбран Международным олимпийским комитетом, соревнования такого уровня пройдут в столице уже во второй раз, а в Южной Корее в целом — в третий. Ключевой особенностью южнокорейской заявки является намерение провести Олимпиаду на территории двух Корей, в том числе — одновременные церемонии открытия и закрытия в Сеуле и Пхеньяне. Общий объём затрат оценивается в пять миллиардов долларов, причём Южной Корее будет необходимо вложить бóльшую часть средств. Кроме того, ещё 19 миллиардов необходимо для строительства инфраструктуры в Северной Корее. Два корейских государства уже намеревались провести совместную Олимпиаду в 1988 году — в Пхеньяне даже был построен крупнейший в мире стадион. Однако тогда инициатив провалилась из-за обострения отношений между странами.
Сеул претендует на проведение Олимпиады в 2032 году
Олимпиада может пройти сразу в Южной и Северной Корее
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