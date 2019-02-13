В Японии участились случаи «лазерного хулиганства»

Токио, , 20:51 — REGNUM Ночью 11 февраля, когда военный транспортный самолет США «Локхид С-130 Геркулес» находился в воздухе в районе американской военной базы Yokota в пригороде Токио, неизвестные воспользовались лазерными указками большой мощности и дважды ослепили летчиков зелеными лучами. Пилоты потеряли управление и совершили экстренную посадку, в результате которой самолет был поврежден. Сами летчики не пострадали. Полиция города Фусса в префектуре Токио уже расследует инцидент.

По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», это уже второй случай за полгода. В октябре 2018 года «лазерные хулиганы» нанесли ущерб вертолету японских Сил самообороны, который летел над префектурой Миядзаки. Вертолет был облучен с земли и управлять им было затруднительно, так что он совершил экстренную посадку, получив многочисленные повреждения.