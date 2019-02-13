Среда, 13 Февраля 2019 года
22:18:21 МСК

В Японии участились случаи «лазерного хулиганства»

Общество

Неизвестные использовали лазерные указки для того, чтобы ослепить американских летчиков

Токио, 13 февраля 2019, 20:51 — REGNUM  Ночью 11 февраля, когда военный транспортный самолет США «Локхид С-130 Геркулес» находился в воздухе в районе американской военной базы Yokota в пригороде Токио, неизвестные воспользовались лазерными указками большой мощности и дважды ослепили летчиков зелеными лучами. Пилоты потеряли управление и совершили экстренную посадку, в результате которой самолет был поврежден. Сами летчики не пострадали. Полиция города Фусса в префектуре Токио уже расследует инцидент.

По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», это уже второй случай за полгода. В октябре 2018 года «лазерные хулиганы» нанесли ущерб вертолету японских Сил самообороны, который летел над префектурой Миядзаки. Вертолет был облучен с земли и управлять им было затруднительно, так что он совершил экстренную посадку, получив многочисленные повреждения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить