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В Южной Корее прошла школьная памятная церемония прощания с погибшими

Общество

В средней школе Данвон состоялось торжественное вручение дипломов 250 ученикам, чьи жизни оборвались в 2014 году при крушении парома «Севоль»

Сеул, 13 февраля 2019, 19:30 — REGNUM  12 февраля в средней школе Данвон, Ансан состоялось торжественное вручение дипломов 250 ученикам, чьи жизни оборвались в 2014 году при крушении парома «Севоль», об этом сообщает YTN.

В школьном зале, где проходило торжественное вручение, было установлено 250 стульев с именными табличками. Несмотря на то, что сверстники погибших закончили школу 3 года назад, торжественное вручение состоялось совсем недавно.

Дипломы об окончании школы были выданы родителям погибших студентов, кроме того другие студенты подготовили вокальные выступления, а выжившие в этом страшном крушении студенты читали любимым друзьям прощальные письма.

Кроме того, на данном мероприятии был показан мемориальный ролик, чтобы навсегда запомнить лица учеников и учителей, погибших в этой катастрофе.

Известно, что родители погибших настаивали отменить вручение дипломов в 2016 году, пока вся информация о крушении не будет известна. Лишь в марте затонувший корабль подняли и все работы были завершены.

Однако семьи двух пропавших без вести учеников, которых так и не нашли, попросили перенести выпускную церемонию, в результате чего она состоялась лишь спустя 3 года.

Предполагается, что подобные мероприятия в память о погибших студентах и учителях будут проводить каждый год.

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