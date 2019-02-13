Метростроевцы Петербурга вновь готовы «штурмовать» Смольный

Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Метростроевцы Петербурга все еще не могут дождаться выплаты многомесячных долгов по зарплате. По словам рабочих, они не получили деньги за декабрь, а о январских зарплатах «боятся даже заикаться». О своих проблемах строители метро рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Так, одному из проходчиков Лахтинско-Правобережной линии, который трудился на участке будущей станции «Горный институт», должны 52 тыс. рублей за декабрь. Он был причислен к СМУ-13, но проблема с выплатами — во многих подрядных организациях ОАО «Метрострой» (эта компания является генподрядчиком).

«По-прежнему зарплату ожидают несколько управлений, знаю точно про №13 и №15. СМУ-10 накануне получили. За январь даже язык не поворачивается спросить. Судя по тому, что мировое соглашение (между «Метростроем» и налоговой инспекцией, — об этом см. ниже) так пока и не подписано, зарплата будет нескоро. Да и работы возобновятся только после разблокировки счетов», — заметил проходчик.

Также об очередных задержках заявляют и в многострадальном СМУ-11, чьего гендиректора привлекли к уголовной ответственности за мошенничество и уход от налогов (что привело к многомиллионным долгам перед рабочими), а потом амнистировали в честь Дня Победы.

Напомним, 12 февраля в Арбитражном суде в рамках заседания по иску о банкротстве ОАО «Метрострой» ФНС России и компания-ответчик заявили о совместном намерении подписать мировое соглашение и просили суд о содействии примирения сторон. Однако из-за «технических задержек» процесс затянулся, заседание перенесли на 19 февраля.

«Представитель ОАО «Метрострой» просил не переносить заседание на длительный срок в связи с растущим социальным недовольством, необходимостью максимально быстро возобновить финансовые операции по счетам», — сообщили в компании.

Читайте ранее в этом сюжете: «Метрострой» Петербурга ждет разблокирования своих счетов в ближайшие дни

Но даже перенос на 19 февраля напугал рабочих — кому-то обещали деньги уже к пятнице, 15 февраля, но теперь они опасаются, что до мирового соглашения ничего не получат.

Кроме того, рабочие подозревают, что чиновники лишь успокоили их пустыми обещаниями, чтобы прервать очередную забастовку в шахте, а теперь они переведены на 2/3 ставки, и в шахту даже для стачки попасть уже невозможно.

Некоторым рабочим в бухгалтерии «Управления-15 Метростроя» якобы сообщили, что до конца февраля денег уже не будет. Метростроевцы даже предполагают, что задержки устраиваются намерено, чтобы «народ толпами начал увольняться».

«Позвонил в бухгалтерию. Там ничего не знают, как всегда. Слушайте люди, давайте уже соберёмся по настоящему у Смольного, не 100 человек. Потребуем Беглова, пусть он выйдет к народу и объяснит что происходит. Куда делись деньги? Куда делся Полтавченко с Албиным? И т. д.», — предлагают рабочим перейти к более решительным действиям в социальных сетях.

Последний — но далеко не первый — раз к Смольному метростроевцы ходили утром 12 февраля. Из почти сотни человек только некоторых пригласили в кабинет на встречу с вице-губернатором Эдуардом Батановым. Конкретики рабочие не услышали. На улице же в диалог с ними вступил другой представитель власти, который прямо сказал, что «не знает, что ответить» на предъявленные претензии, и попросил не пугать Смольный новыми митингами и «народными сходами».

«Я вам говорю, что меры предпринимаются, зарплаты получаются. Конкретно вы, может быть, и нет, а другие люди получают», — утверждал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Метростроевцы Петербурга опять приходили в Смольный насчет зарплаты

Добавим, именно забастовками под землей и прекращением проходки обратили на себя внимание рабочие СМУ-11 весной 2018 года. Тогда, в преддверии президентских выборов, скандал удалось быстро замять. Впрочем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM рабочие, некоторым пострадавшим так и не удалось получить зарплату, даже имея удовлетворительное судебное решение — у организации все еще нет денег, причем долги перед сотрудниками она успела породить и в 2019 году.

В конце июня определением Арбитражного суда ввели процедуру наблюдения в этом управлении, где долги по налогам превысили 1 млрд рублей. Но история на этом не закончилась, а проблемы «Метростроя» не ограничились этим СМУ.

В августе ФНС принялось банкротить ЗАО «Семнадцатое управление «Метрострой», сумма исковых требований составила более 96 млн рублей. С самого ОАО «Метрострой» ФНС пыталась взыскать почти 789 млн рублей долгов по налогам. Уже над головной компанией нависла угроза банкротства.

…В конце декабря 2018 года из-за невыплаты зарплаты подрядчики на Лахтинско-Правобережной линии объявили голодовку. В акции участвовали 30 человек, которые отказались выйти из шахты после завершения рабочего дня. С бастующими в тоннеле 26 декабря встречался вице-губернатор Николай Бондаренко. Затем он провел выездное совещание на объекте с руководством «Метростроя». После этого работы возобновили.

Новая забастовка произошла в ночь на 8 февраля 2019 года. Бастовали около 20 работников ночной смены «Управления-15 Метрострой», которое возводит станцию метро «Театральная» у Мариинского театра. К шести часам утра к рабочим приехал гендиректор «Управления-15 Метрострой» и пообещал, что долги 600 сотрудникам выплатят до 12 февраля. Но, как видно, этого не произошло.

Читайте также: Метростроевцы Петербурга бастовали ночью под землей

Параллельно Смольный и ОАО «Метрострой» обменивались шквалом критики, обвиняя друг друга в срывах сроков по сдаче новых станций.

Напомним, Фрунзенский радиус — «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» — не сумели открыть в декабре 2018 года, их ввод в эксплуатацию перенесли на конец мая 2019 года. Перенесен срок ввода в строй и «Горного института» на Лахтинско-Правобережной линии.

А затем Смольный и вовсе разорвал с единственным генподрядчиком все контракты, что сулило только отдалить появление новых станций петербургской подземки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге строят политику вместо метро

Напомним, комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга утверждал, что «Метрострой» грубо не исполняет условия госконтрактов, плохо планирует производственные программы. Даже вливание дополнительных денег не могло бы помочь «Метрострою», полагают в Смольном.

«Компания не справится с исполнением заключенных госконтрактов даже при условии потенциальной докапитализации», — заявили в комитете в конце января. Там поясняли, что при плановых показателях 2504 квалифицированных рабочих на Фрунзенском радиусе в последние полгода трудятся не более 300 человек, а у «Метростроя» нет средств для закупки оборудования и материалов, необходимых для завершения строительства.

«Метрострой» же утверждает, что это чиновники Смольного совершенно некомпетентны, так как заказчик «сделал всё для того, чтобы завести ситуацию в тупик». Кроме того, «Метрострой» заявляет, что Смольный и ранее неоднократно пытался с помощью претензий и судебных исков переложить ответственность за срывы сроков строительства метрополитена на генподрядчика.

Читайте также: Власти Петербурга отменили «развод» с Метростроем

Однако 1 февраля Смольный сообщил, что «в связи с обращением ветеранов и рабочих» отзывает уведомления о расторжении контрактов с «Метростроем».

«Метрострой» обязали обеспечить завершение строительства станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» Фрунзенского радиуса до 1 июля 2019 года.

«Мы даем возможность «Метрострою» восстановить репутацию надежного, качественного партнера, уникального для Петербурга метростроителя, и с честью выйти из непростого положения, — заявил вице-губернатор Эдуард Батанов. — Если это произойдет, считаем возможным продолжить сотрудничество. Будем жестко следить за выполнением графика. Срыв сроков выполнения работ будет означать неспособность «Метростроя» управлять ситуацией».

Одним из условий продолжения госконтрактов стало требование погасить задолженность по заработной плате перед метростроевцами. Рабочие ждут, что оно будет выполнено.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело о банкротстве «Метростроя» Петербурга отложили: рабочие ждут