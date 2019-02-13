Движение «За права человека» признано иностранным агентом

Москва, , 17:20 — REGNUM Общественное движение «За права человека», руководителем которого является Лев Пономарёв, включено в реестр иностранных агентов. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба Министерства юстиции России.

В Минюсте сообщили, что 12 февраля 2019 года ведомство в соответствии с федеральным законом «О некоммерческих организациях» включило Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Уточняется, что в ходе внеплановой проверки документации движения «За права человека» было установлено, что данная некоммерческая организация является иностранным агентом.

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