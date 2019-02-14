Как, разоблачая «фейковые новости», создать свои: «Дождь» против «Бесогона»

Москва, , 04:11 — REGNUM Может ли борьба с фальшивыми информационными сообщениями сама становиться причиной их появления? Пример такого противоречия, нашедшего реальное воплощение в российской информреальности, показывает автор ИА REGNUM Евгений Цоц на примере телеканала «Дождь».

Взявшись разоблачать цитаты кинорежиссера Никиты Михалкова, ведущий программы Fake News Илья Шепелин, казалось бы, не оставил от них камня на камне. Михалков в своем «Бесогоне» упомянул документ «Повестка дня 2030», принятый аппаратом ООН в 2006 году. В этом документе идет речь о том, что устойчивое развитие во всем мире требует снижения качества образования, а избыточное образование есть угроза для устойчивости. Шипелин как бы уничтожает этот аргумент Михалкова, найдя упоминание о «Повестке дня 2030» только на одном из саратовских сайтов. А раз документ упомянут только там, то он фейковый. По логике Шипилина все выглядит так, будто саратовский сайт придумал, а Михалков процитировал.

Хотя, если сделать еще один шаг, то не трудно найти документ, принятый в 2006 году аппаратом ЮНЕСКО и называющийся «Education for Sustainable Development Toolkit», он же — «Повестка дня 2030», главный смысл которого Михалков в своем изложении не исказил ни на йоту. Так кто источник ложных сведений?

Читайте статью Как ведущий Fake News «разоблачил» Михалкова и другие публикации Евгения Цоца.