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Мощный снегопад накрыл Москву — фоторепортаж

Общество

Снегопад побил рекорд двадцатитрехлетней давности

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Мощный снегопад накрыл Москву — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Снегопад в Москве

Москва, 13 февраля 2019, 15:21 — REGNUM  В ночь на 13 февраля в Москве выпало рекордное количество снега: выпавшие осадки составили почти треть месячной нормы. Снегопад побил рекорд 1995 года — тогда их уровень достиг отметки 9,7 мм, сейчас — 11 мм.

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Синица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Синица
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Для лыжников погода в Москве благоприятная
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Для лыжников погода в Москве благоприятная
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Снегопад в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Снегопад в Москве

Обильные осадки вынудили москвичей пересесть на общественный транспорт — его пассажиропоток вырос на 10%. Также для удобства горожан был запущен резервный общественный транспорт. Сейчас на улицах города дополнительно используется около 430 автобусов, электробусов и трамваев.

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Снегопад в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Снегопад в Москве
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Перемещаться по заснеженным тропинкам не удобно
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Перемещаться по заснеженным тропинкам не удобно
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Машины засыпало снегом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Машины засыпало снегом

Общая высота снежного покрова составила 36 см. В течение дня ожидается ещё около 6 мм осадков. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Читайте подробнее: Собянин обратился к москвичам из-за обильного снегопада

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Читайте ранее в этом сюжете: Поток пассажиров общественного транспорта Москвы вырос из-за непогоды

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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