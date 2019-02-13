Мощный снегопад накрыл Москву — фоторепортаж

Москва, , 15:21 — REGNUM В ночь на 13 февраля в Москве выпало рекордное количество снега: выпавшие осадки составили почти треть месячной нормы. Снегопад побил рекорд 1995 года — тогда их уровень достиг отметки 9,7 мм, сейчас — 11 мм.

Обильные осадки вынудили москвичей пересесть на общественный транспорт — его пассажиропоток вырос на 10%. Также для удобства горожан был запущен резервный общественный транспорт. Сейчас на улицах города дополнительно используется около 430 автобусов, электробусов и трамваев.

Общая высота снежного покрова составила 36 см. В течение дня ожидается ещё около 6 мм осадков. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

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