Минюст предлагает ввести минимальный размер возмещения морального вреда

Москва, , 13:24 — REGNUM В России необходимо ввести минимальный размер морального вреда. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 февраля заявил министр юстиции России Александр Коновалов на заседании Совета Федерации.

«Мы считаем, что, возможно, стоит установить минимальный размер морального вреда», — заявил Коновалов.

По его словам, «вызывает недоумение, если не ужас, колоссальный разброс в размерах назначаемых возмещений морального вреда по более-менее одинаковым случаям» в российской судебной практике.

«В частности, что наиболее важно, по случаям о причинении вреда здоровью и смерти потерпевшего. Здесь, конечно, подходы судов должны быть гораздо, на наш взгляд, консолидированнее и единообразнее. Здесь всегда суды и академические учреждения несколько робко этот вопрос обсуждают, потому что всплывает вопрос о цене человеческой жизни, человеческого здоровья. Но, на наш взгляд, здесь можно найти разумное, корректное и правильное по смыслу решение, которое позволит эту практику свести к единому знаменателю», — пояснил он.