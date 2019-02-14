«Не могли проигнорировать»: аниме про Карла Маркса выходит на русском языке

Пекин, , 10:28 — REGNUM Аниме-сериал о жизни Карла Маркса, созданный в Китае, получил русскоязычную локализацию. Переводом и озвучкой сериала «Вождь» занимается сообщество «Синемарксизм» совместно со студией дубляжа Amazing Dubbing, сообщается в группе объединения во «ВКонтакте».

Первые две серии аниме уже доступны в озвучке. Дуэт «Синемарксизма» и Amazing Dubbing планирует перевести на русский язык весь сериал. По словам представителей студии озвучки, о жизни Маркса практически не рассказывают в школах и за редким исключением — в университетах. Представитель Amazing Dubbing Никита Ражук рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что студия загорелась идеей озвучить сериал сразу же после его анонса.

«Китайские мультипликаторы к двухсотлетию со дня рождения Маркса решили создать сериал о нём, который будет понятен как взрослым, так и детям. А мы, Amazing Dubbing, только узнав об этом аниме, сразу же загорелись идеей его озвучить. Да и всегда интересно озвучивать что-то из китайской анимации, так как она становится все более популярной», — рассказал Никита Ражук.

Переводом китайского мультсериала на русский язык занимается сообщество «Синемарксизм». Корреспондент ИА REGNUM пообщался с руководителем сообщества Алексеем Цветковым и узнал, кто конкретно трудится над переводом и как появилась идея взяться за «Вождя».

Мы создали наш паблик десять месяцев назад, взяв название из раннего годаровского фильма. Сейчас это небольшое, но активно действующее сообщество синефилов и киноманов, для которых важен марксистский способ видеть и показывать, т. е. делать видимым. Поэтому мы, конечно, не могли проигнорировать появление китайского аниме по биографии Маркса. В нашем сообществе немедленно нашлись две профессиональные переводчицы с китайского — Катя Васильченко и Светлана Верховцева, и они отлично справляются с этой работой при том, что все мы занимаемся пабликом абсолютно бесплатно, это чисто партизанский проект. В настоящий момент Катя и Света переводят четвертую серию аниме, а всего их выйдет семь. Сейчас вся эта история вышла на следующий уровень, и мы ведем переговоры с российскими издателями о том, чтобы опубликовать на бумаге и саму мангу, которая лежит в основе аниме, в нашем синемарксистском переводе.

Напомним, что сериал «Вождь» выходит на китайском стриминговом сервисе Bilibili. Аниме рассказывает историю о жизни и работе Маркса. Создатели мультфильма планируют раскрыть две сюжетные линии: отношения философа с его женой Женни фон Вестфален и дружба с Фридрихом Энгельсом. Сериал выполнен в узнаваемой стилистике, характерной для японской анимации.

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