Кудрин назвал поспешным одобрение закона о Рунете

Москва, , 08:41 — REGNUM Поспешное принятие закона об устойчивости российского сегмента интернета грозит замедлением инвестиций в IT-сегмент. Об этом написал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на своей странице в Twitter.

Он отметил, что законопроект был поддержат Госдумой, однако открытого диалога между сектором информационных технологий и промышленным сообществом не было.

«Эти отрасли развиваются как глобальные. Без четких правил и понимания это затормозит инвестиции в IT в решающий момент по цифровизации России», — написал Кудрин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля законопроект об устойчивости Рунета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети был принят Госдумой РФ в первом чтении. Отмечалось, что это позволит обеспечить надежность работы почты, интернет-банкинга, а также конфиденциальности передачи сообщений между российскими пользователями.

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Представители оппозиции резко раскритиковали инициативу, в правительстве указали на необходимость доработки норм ко второму чтению. При этом авторы документа, в числе которых член Совфеда Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР), прямо говорят о том, что такой закон позволит контролировать как внешний, так и внутренний трафик.

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