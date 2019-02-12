В псковском селе с населением 700 человек восстановили пункт скорой помощи

р.п. Плюсса, Псковская область, , 21:46 — REGNUM В селе Ляды Плюсского района Псковской области, где постоянно проживает 700 человек, восстановили работу круглосуточного поста скорой медицинской помощи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, первый вице-губернатор Вера Емельянова по поручению главы региона Михаила Ведерникова сегодня, 12 февраля, сообщила об этом местным жителям.

Пункт скорой помощи будет организован на базе офиса врача общей практики, где сейчас работает один врач и две медицинские сестры.

«К офису на постоянной основе приписана машина скорой помощи. Кроме того, на работу принят фельдшер и водитель. Таким образом, создана мобильная бригада, в которой врач и фельдшер первое время будут дежурить посменно. Для снижения нагрузки на медперсонал ведётся поиск второго фельдшера и водителя», — сообщили в администрации Псковской области.

Главе Плюсского района Виталию Аршинову поручено решить вопрос обеспечения новых сотрудников жильём.

Вера Емельянова подчеркнула, что вопрос организации работы поста скорой помощи в Лядах находится на контроле администрации области и лично губернатора Михаила Ведерникова.

Село Ляды — отдалённый от райцентра населённый пункт, расстояние до него — 50 км. В Лядах постоянно проживают около 700 жителей, но в период летних отпусков население возрастает за счёт дачников из Санкт-Петербурга и Ленобласти. Кроме того, скорая помощь из села Ляды обслуживала много соседних деревень, которые находятся в труднодоступной местности, с плохими дорогами.

В 2018 году пункт скорой помощи здесь был закрыт — власти ссылались на федеральные нормативы по организации скорой медпомощи, согласно которым пункт скорой помощи должен охватывать население в 10 тыс. человек. Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг («Яблоко») обратил внимание властей на то, что рекомендации Минздрава не носят обязывающего характера и «фактически рассчитаны на работу в городской местности, а механистическое их применение в сельской местности приводит к грубым просчётам в системе организации скорой медицинской помощи».